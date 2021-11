Al Cineporto di Bari la presentazione del film “Nicola – Cozze, Kebab & Coca Cola” di Antonio Palumbo

Al Cineporto di Bari (Fiera del Levante) martedì 30 novembre alle 11.30 sarà presentato, dopo la proiezione riservata alla stampa alle ore 10, “Nicola – Cozze, Kebab & Coca Cola”, docufilm di Antonio Palumbo, prodotto da Oz Film, con il contributo di Apulia Film Commission e in collaborazione con Octopost. L'incredibile storia del Santo che diventò Babbo Natale sarà al cinema il 6, 7 e 8 dicembre, a Bari, nei cinema Galleria e Ciaky, e, il 7, a Polignano a Mare, al cinema Vignola. Anteprima, il 5 dicembre alle 20.45, al Galleria.

Sinossi

Antonio, un regista a corto di idee, ha una visione del santo patrono della città, San Nicola, che gli chiede di girare un film sulla sua vera storia. Così Antonio si mette in viaggio sulle orme del mito attraversando tutti i Paesi in cui il santo è venerato: Turchia, Belgio, Olanda, Francia, Russia, fino agli Stati Uniti, dove è meglio conosciuto come Santa Claus, cioè Babbo Natale. Un viaggio tra sacro e profano, culture e tradizioni popolari, religiosità e celebrazioni, per scoprire come una figura sacra può diventare (anche) il simbolo di un modello consumistico.