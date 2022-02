Il docufilm 'Nicola – Cozze, kebab & Coca Cola' di Antonio Palumbo al cinema Red Carpet di Monopoli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 03/02/2022 al 09/02/2022 Orario non disponibile

Continua il viaggio del docufilm Nicola – Cozze, kebab & Coca Cola di Antonio Palumbo: l’avventuroso road movie sulle orme del mito di San Nicola, sarà in programmazione al Cinema Red Carpet di Monopoli fino al 9 febbraio e al Cineteatro Sala Farina di Foggia dal 4 al 6 febbraio . Altre città pugliesi accolgono il coloratissimo mockumentary, prodotto dalla Oz Film di Francesco Lopez, con il contributo di Apulia Film Commission in collaborazione con Octopost, dopo le uscite baresi e la presentazione al Cineteatro Martinitt di Milano, il 21 dicembre (qui info e materiali nicolacozzekebabecocacola).

Al centro della scena c’è il santo di tutti, icona inclusiva e cosmopolita, amata dai vicoli di Bari Vecchia agli Stati Uniti dove è meglio conosciuto come Santa Claus, cioè Babbo Natale, passando per Turchia, Belgio, Olanda, Francia, Russia, i paesi toccati dal viaggio di Antonio Palumbo scandito dalle musiche travolgenti di Ivan Iusco che, tra sacro e profano, guida lo spettatore alla scoperta del culto del vescovo di Myra, patrono della città di Bari e celebrato in tutto il mondo nei modi più disparati.