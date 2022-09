Nicola Fiorino e Filippo Balducci celebrano Manuel Ponce e César Franck al Teatro Westerhout di Mola di Bari

Due esponenti di valore della musica da camera, i pugliesi Nicola Fiorino (violoncello) e Filippo Balducci (pianoforte), rendono omaggio al francese César Franck, nonché ad un autore meno noto ed eseguito nelle sale da concerto, il messicano Manuel Ponce, i due autori al centro del secondo appuntamento della stagione autunnale dell’Agìmus di Mola di Bari, in programma domenica 25 settembre (ore 20), nel Teatro van Westerhout. Ad aprire la serata, per il primo degli OpenConcert della rassegna, il quartetto di sassofoni Saxtet composto da Christian Summa, Sabrina Preite, Daniela Carella e Berardino Delvecchio, nella cui interpretazione si ascolteranno musiche di Albeniz e Naulais.

A seguire, il recital di Fiorino e Balducci, che celebreranno gli anniversari di Ponce e Franck con un programma da camera particolarmente raffinato. Giusto un secolo fa venne, infatti, scritta la Sonata per violoncello e pianoforte di Ponce. Si tratta di una composizione in quattro movimenti (Allegro selvaggio, Allegro alla maniera d’uno studio, Arietta-Andantino affettuoso, Allegro burlesco) facente parte di un’ampia produzione di Sonate per vari strumenti. E di questo gruppo la Sonata per violoncello e pianoforte si può considerare la più rappresentativa, per la grandezza dei suoi movimenti, il profondo sviluppo delle sue idee musicali, la differenza di stile in ogni sezione e una scrittura brillante per entrambi gli strumenti che ricorda la famosa Sonata di Chopin.

Di Franck verrà, invece, ricordato il bicentenario della nascita con l’esecuzione della versione per violoncello della Sonata in la maggiore per violino e pianoforte, pagina che l’autore dedicò al grande virtuoso dell’archetto Eugène Ysaÿe. Un lavoro impostosi come la pagina più riuscita nel suo genere nell’ambito della musica cameristica francese, per la chiarezza strutturale e la misura all’interno della quale si articola il dialogo tra i due strumenti.

Biglietti 10 euro (ridotti 8/5 euro) acquistabili online su https://www. associazionepadovano.it/ acquisto/

Info 368.568412 – 393.9935266