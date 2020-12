Per la rassegna 'Arte in vetrina' Nietta Vessia con 'Vele al vento'

Dal 1 al 15 Gennaio 2021 per la rassegna 'Arte in vetrina' il Centro d'Arte e Cultura 'L. da Vinci' di Bari S.Spirito espone tre dipinti dell'artista Nietta

Vessia dal titolo "Vele al vento".



Nietta Vessia ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti di Roma con Scialoja e le sue prime mostre le ha tenute a Roma : presso la Galleria "l'Etrusca" nel 1970 e la Galleria "il ferro di cavallo" nel 1975. Ha partecipato a diverse manifestazioni aggiudicandosi premi e riconoscimenti ( si ricordano fra i tanti il Trofeo "Magna Grecia" a Taranto nel 1977 ed il Trofeo "Città Bianca" a Ostuni nel 1981 ).



Gioia Bertelli , Ordinario di Storia dell’Arte Medievale presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari ha scritto di lei: "Nietta ha un dono magnifico. Ha la capacità di dare forma ai sogni, a quelle immagini indefinite che la nostra mente produce durante il sonno. A volte i sogni sono talmente chiari e realistici da non riuscire a distinguerli dalla realtà ma, una volta svegli, così indescrivibili e profondi che finiscono per esser dimenticati. Quel che rimane dei sogni sono le emozioni e le sensazioni provate, le luci e le ombre, i colori e le linee disordinate e spontanee. Così l’opera di Nietta. Una finestra sul sogno, sulla visione, e la scoperta di un mondo di colori, di luci, di emozioni. Puoi quasi sentire il vento soffiare tra i capelli e il caldo del sole bruciare la pelle, senza dover chiuder gli occhi… il classico sogno ad occhi aperti!".





I dipinti sono visibili tutti i giorni della settimana dall'esterno della location (vetrina in via Verdi 7 S.Spirito, quindi in massima sicurezza per quanto riguarda le norme anti-Covid).







Nietta Vessia - Vele al vento

Dal 1 al 15 Gennaio 2021



Location

Vetrina Centro d'arte e cultura L. Da Vinci

Santo Spirito, Via G.Verdi, 7, (BA)



Orario di apertura

Tutti i giorni, 24/24 h







