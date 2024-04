“Nikolaos”, concerto dell’Orchestra Sinfonica nel Teatro Piccinni di Bari

Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65

Venerdì 3 maggio, alle ore 20.30, nel Teatro Piccinni, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Nicola, Santo Patrono di Bari, si terrà il concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari dal titolo “Nikolaos”. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65).

Per l’occasione saranno eseguiti in prima assoluta due brani commissionati dall’Ico: Bari di maggio, rapsodia per orchestra di Nicola Scardicchio che propone frasi e temi originali ispirati ai canti popolari baresi come Si quaeris miracula (“Se cerchi miracoli”, preghiera di lode in onore di Sant’Antonio) e la popolare canzone Sanda Necole va pe' mare magistralmente trasfigurata in una vivace tarantella e Nikolaos Oikodòmos, melologo per voce recitante e orchestra su testo scritto da Vincenzo De Vivo su musica di Marco Taralli. Il testo è basato su fonti greche che riguardano la figura di San Nicola e sulle narrazioni di alcuni miracoli del Santo avvenuti all’epoca dell’Imperatore Costantino. Esso si struttura in forma tripartita e intende raccontare, attraverso una voce narrante esterna ai fatti, quella di Maurizio Pellegrini, l’adesione di San Nicola al dogma trinitario. Attraverso la musica, anch’essa caratterizzata da una struttura tripartita, Marco Taralli prova a descrivere l’anima e l’energia di San Nicola: a tale scopo è stato ripreso e rielaborato il tema principale dell’Inno Akathistos greco, utilizzando le armonie proprie della scuola novecentesca. Per l’occasione l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari sarà diretta dal maestro polacco Jan Milosz Zarzychi.

La guida all'ascolto è a cura degli studenti del Laboratorio di critica musicale del DAMS - Università degli Studi di Bari.