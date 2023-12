Nina Zilli ospite d'onore a Corato per festeggiare l'arrivo del nuovo anno

Il Comune di Corato è lieto di annunciare che l'eclettica artista Nina Zilli sarà l'ospite d'onore del Capodanno in Piazza, un evento straordinario organizzato in collaborazione con Video Italia Puglia, per celebrare l'arrivo del nuovo anno insieme alla comunità.

Nina Zilli, un'autentica forza della natura, un vulcano di passione musicale, si esibirà in una serata indimenticabile che vedrà anche la partecipazione di talentuosi artisti locali e un coinvolgente djset.

Nina Zilli, originaria di un piccolo paese della Val Trebbia, ha intrapreso un percorso musicale che l'ha portata in giro per il mondo, dagli Stati Uniti all'Irlanda, seguendo i suoi sogni e le sue fantasie musicali. La sua musica è un mix avvincente di influenze, dalla Motown all'R&B della Stax, dal soul al pop rock dei primi anni '60, con un amore dichiarato per gli artisti italiani come Mina e Celentano, e una passione sfrenata per la musica giamaicana, dal reggae allo ska.

Il suo percorso artistico è stato caratterizzato da varie esperienze, dalla fondazione del gruppo Chiara & Gliscuri alla collaborazione con i Franziska, con cui ha portato il reggae in giro per l'Europa. Nel 2009 ha lanciato il suo primo EP, che includeva la cover storica "You Can’t Hurry Love" delle Supremes nella versione italiana "L'amore verrà".

Nina Zilli ha partecipato al Festival di Sanremo, ricevendo il Premio della Critica 'Mia Martini' e il 'Premio della Sala Stampa Radio e Tv' nella categoria Nuova Generazione. Il suo album "Sempre lontano" è stato certificato disco d'oro, consolidando il suo successo anche attraverso il tour e le partecipazioni a importanti eventi musicali.

Negli anni successivi, Nina Zilli ha continuato a sorprendere il pubblico con la sua versatilità artistica, partecipando a progetti speciali, duettando con Gino Paoli e pubblicando album come "L'amore è femmina" e "Modern Art". Il suo contributo al mondo della musica è stato riconosciuto con premi e riconoscimenti, tra cui il premio SIAE per la qualità della sua musica.

Nina Zilli sarà l'artista principale di una serata indimenticabile che unirà la comunità di Corato per festeggiare insieme il Capodanno in Piazza.

Il Comune di Corato invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo straordinario evento che si terrà in Piazza Cesare Battisti a partire dalle 23:00. Sarà un Capodanno da ricordare, all'insegna della musica e della gioia con Nina Zilli e tanti altri artisti che renderanno speciale la notte di fine anno.