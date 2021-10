Nino D'Angelo in concerto al TeatroTeam con il suo tour 'Il poeta che non sa parlare'

I biglietti sono in vendita su ticketone.it e nei punti di vendita autorizzati.

‘Il Poeta che non sa parlare’ il tour di Nino D'Angelo (prodotto dalla Di.Elle.O. e distribuito dalla Stefano Francioni Produzioni) che prenderà il via il 3 marzo 2022 dal Teatro Massimo di Pescara. I biglietti sono in vendita su ticketone.it e nei punti di vendita autorizzati.

Di seguito le prime date:

3 marzo 2022, Teatro Massimo di Pescara (recupero concerto del 21 novembre 2021); 9 marzo, Teatro Golden di Palermo (recupero concerto dell’8 dicembre 2021); 10 marzo, Teatro Metropolitan di Catania (recupero concerto del 7 dicembre 2021); 11 marzo, Teatro Palacultura di Messina; 14 marzo, Teatro Orfeo di Taranto; 18 marzo, Teatro Colosseo di Torino (recupero concerto del 7 novembre 2021); 26 marzo, Teatro Nestor di Frosinone(recupero concerto del 18 dicembre 2021); 27 marzo, Auditorium Conciliazione di Roma (recupero concerto del 20 novembre 2021); 9 aprile, Teatro Palapartenope di Napoli (recupero concerto del 26 dicembre 2021); 11 aprile, Teatro degli Arcimboldi di Milano (recupero concerto del 4 novembre 2021); 22 aprile, Teatro Europa di Aprilia (Lt); 23 aprile, Teatro Team di Bari (recupero concerto del 27 dicembre 2021); 7 maggio, Teatro Regio di Parma

I biglietti già acquistati per i concerti del 2021 rimangono validi per i recuperi corrispondenti del 2022.

