Nino Frassica a Monopoli in un concerto comico con Los Plaggers band

Nino Frassica al Teatro Radar di Monopoli per un evento speciale inserito nella Stagione teatrale ‘Bagliori’ di Monopoli, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari. Il 19 aprile alle ore 21 sarà accompagnato sul palcoscenico dal sestetto dei Los Plaggers; nome che nasce dalla fusione tra Platters e plagio.

Il pubblico viene così accompagnato in viaggio che unisce concerto e cabaret, amarcord nella storia musicale composto da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, con omaggi a grandi artisti come Santana e Battisti, fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile verve comica dell’artista siciliano.

La Stagione Bagliori del Teatro Radar è realizzata con il sostegno del Ministero della cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli.

L’appuntamento è fuori abbonamento e vede un prezzo di 40 euro per la platea e 37 euro per la galleria. I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com. Per info si può chiamare il botteghino del Radar (via Magenta, 71, Monopoli) al numero 335 756 47 88. Il programma completo è disponibile sul sito www.teatridibari.it.

Art Show produzioni

NINO FRASSICA E LOS PLAGGERS BAND

voce Nino Frassica?

piano e voce Ivano Girolamo?

tastiere Natale Pagano

chitarra e voce Umberto Bonasera?

sax Fabrizio Torrisi

basso Angelo Musumeci

batteria Giuseppe Pullia?

Nino Frassica è accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale di concerto/cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” ecc… Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, etc…, fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile verve comica dell’artista siciliano.