Nino Rota di Pierfranco Moliterni allo Spazio Art D'or a Bari

SPAZIO ART D’OR - “NINO ROTA” di PIERFRANCO MOLITERNI

Nino Rota, il talento lombardo che diventa musicista autoctono di Puglia, raccontato tra aneddoti, inediti e retroscena da Pierfranco Moliterni - violinista e docente di Storia della Musica - che per la collana I Formiconi - Radici Future ha scritto “Nino Rota - L’ingenuo candore di un musicista”.

A dialogare col maestro sarà Antonio V. Gelormini, giovedì 28/1/2021 alle ore 17,00 allo Spazio Art d’Or in via Melo, 188 - Bari.

Per ovvie ragioni, i posti saranno limitati si prega, pertanto, di prenotarsi alla mail spazioartdor@icloud.com

L'incontro sarà ripreso in diretta sul profilo facebook di Marina Corazziari, Presidente dello Spazio Art D'Or, e poi condiviso sulla Pagina Ufficiale dell’Associazione.



