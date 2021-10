A Conversano la mostra 'No alla violenza'

E’ un viaggio materico nelle emozioni di un uomo che ha tracciato la sua strada senza guardarsi indietro. Immagini di donne emergono dalle tele e raccontano storie che non si posso dimenticare. La luce d’oro zecchino nella quale sono immerse sembra distrarre l’attenzione dell’osservatore ma è solo una provocazione, uno stimolo dell’artista ad andare oltre ciò che appare. A guardare i meandri della loro anima, così quel bagliore, piano piano si spegne e i loro volti pacati mostrano verità nascoste. Malinconie e lamenti di donne ferite, rinchiuse in gabbie d’orate, che cadono nell’ombra di chi guarda ma non osserva.

"Tutto è cominciato nel Sud della Puglia, a Lecce dove è nato. Aveva soli 14 anni quando ha affrescato le pareti del Motel Total di Lecce, su commissione del commendatore Sellito, all’epoca dei fatti Presidente della Camera di Commercio di Lecce. Siamo nel lontano 1954, ma Antonio che appartiene al casato dei Principi Pignatelli, non si definisce un artista bensì un viaggiatore. Tutta un’altra storia – mi dice – ma è questa che gli ha permesso di dare consistenza a quella materia, di dare spessore e anima ai suoi volti e ai corpi sinuosi ed erotici ma non volgari, toccato dal desiderio di dare loro voce attraverso il sentimento della pittura.

Ho incontrato questo grande artista (ha ricominciato a dipingere dopo la pensione) quasi per caso, sono entrata nella galleria di Pino D’Alessio, attratta dal luccichio delle tele, una polvere dorata e spolverizzata su un volto quasi familiare. I suoi lavori compariranno sulla rivista d’arte targata Mondadori CAM (Catalogo di Arte Moderna) n. 57.

E’ stato un piacere conoscere la sua storia, con la sua famiglia (sua moglie e suo figlio) vive in un paesino dove, guarda caso ho lasciato un pezzettino del mio cuore. A Monteroni provincia di Lecce

Maria Sportelli - Giornale La Vipera - Conversano"

Da visitare: personale di Antonio Pignatelli, presso Eventi.com Lounge Club & Meeting Room, in via Porta Antica della Città 17/19 a Conversano.

