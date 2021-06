Appuntamento online con 'No alt right' del Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari

In occasione della Festa della Musica, che si celebra ogni anno il 21 giugno e che quest'anno avrà come tema "Squilli di musica e di vita", il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari proporrà “NO ALT RIGHT”, di Luigi Morleo, in programma alle ore 18.30 sul canale Youtube Premiere https://youtu.be/ nmWjiJkmXbQ

'Concerto per i Popoli', Concerto per Quattro Fisarmoniche e Fanfara, di Luigi Morleo è una sintesi di ciò che il campo musicale delle aree mediterranee, del medio- oriente e africane offre attraverso le sue influenze estetiche. Le melodie liriche ma incisive, le armonie intense e cangianti, i ritmi forti e deboli si rincorrono e persistono in un concentrato di movimenti e stili. Le armonie usate sono spesso intrecciate a flussi contemporanei ma finemente plasmati. Il ritmo è inevitabilmente cangiante da un brano all'altro, rasenta un cadenzato o si slega con fluidità melodica dileguandosi in soluzioni filo-minimaliste.

‘Ristrutturare NoAltRight’ è una composizione di Luigi Morleo per Quattro Percussionisti e Fanfara. Fa parte del progetto che si ispira a due libri: FUTURABILITA’ di Franco “BiFo” Berardi e LA SCOMMESSA DELLA DECRESCITA di Serge Latouche che si divide in otto parti e descrivono in chiave estetica ed immaginatoria le otto “R” di un futuro sostenibile: Rivalutare, Riconcettualizzare, Ristrutturare, Ridistribuire, Rilocalizzare, Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. Il testo, ispirato ai due libri di due grandi filosofi e pensatori odierni Franco “BiFo” Berardi e Serge Latouche, affonda alla più importante tendenza del pensiero di oggi: il potere nei diritti e nei doveri per il nostro futuro. La musica utilizza diversi linguaggi musicali: Jazz, Pop e Minimalista.