Castellana Grotte dice “no alla violenza di genere”, sei appuntamenti per riflettere

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 per la data del 25 novembre e volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della non violenza contro le donne, diversi sono gli appuntamenti organizzati, patrocinati e promossi dal Comune di Castellana Grotte sul territorio cittadino, in un periodo compreso tra sabato 25 novembre 2023 e lunedì 4 dicembre 2023.

Omaggio a Loredana Colucci, vittima castellanese di femminicidio

Si comincia sabato 25 novembre 2023 alle ore 11 in piazza Vittorio Emanuele II (piazza stazione FSE), con la cerimonia di commemorazione e la deposizione di un omaggio floreale, a cura dell’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte, presso la panchina arancione intitolata a Loredana Colucci, vittima castellanese di femminicidio, uccisa dal suo compagno il 2 giugno 2015. Nella stessa occasione una rappresentanza scolastica dell’IISS dell’Erba di Castellana Grotte organizza e promuove un flash mob dedicato alla sensibilizzazione sulla tematica in oggetto.

Rimani con me, la rappresentazione teatrale di Grocà

Sempre sabato 25 novembre 2023, ma alle ore 17,30 e in replica alle ore 19, presso la Chiesa di Santa Maria del Suffragio (Chiesa del Purgatorio), l’associazione teatrale Grocà aps propone una rappresentazione dal titolo “Rimani con me”, scritta da Elvira Spartano, che ne curerà anche la regia. Ispirandosi al mito di Orfeo ed Euridice, la storia focalizza l’attenzione sulla psicologia della perdita e dell’elaborazione del lutto da parte di un padre che vive il dolore per la perdita di una figlia.

Ingresso libero senza prenotazione. Posti a sedere fino ad esaurimento.

Io (non) ho paura, dalle grotte di Castellana per cancellare il buio del dolore

“Io (non) ho paura”, invece, è il tema della giornata che vedrà impegnate Grotte di Castellana srl e Comune di Castellana Grotte, insieme, in collaborazione con l’associazione no-profit DonneXStrada, per fornire alle donne il supporto e le informazioni adatte ad uscire dallo stato di difficoltà in cui si trovano. Si inizia nella mattina di sabato 25 novembre 2023, alle ore 11, per una visita gratuita riservata alle donne, alla quale è possibile partecipare chiamando il numero 0804998221 dalle 9 alle 13. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti. In serata l’evento a più voci che si svolgerà nella caverna della Grave, ma che inizierà su piazzale Anelli, alle ore 19,30, con “Mi sentirai se grido”, una camminata luminosa che porterà le donne a scendere nelle Grotte al buio, con il solo supporto di una torcia. Alle ore 20 l’incontro al quale parteciperanno Marianna Ostuni, componente del team legale dell’Associazione DonnexStrada, la psicologa e psicoterapeuta Nicolaja Girone del Dipartimento di Psichiatria dell’Ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano, la psicologa e psicoterapeuta Anna Rosa Barruffi, CTU presso il Tribunale di Bari, Anita Paolillo responsabile del settore II “Servizi Sociali” del Comune di Castellana Grotte e Davide Sportelli, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Castellana Grotte.

Protagonista dell’appuntamento delle ore 21, infine, sarà Lina Sastri, attrice e scrittrice, in colloquio con il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti. Lina Sastri ha sempre omaggiato la forza delle donne nella sua carriera artistica, ha rappresentato più volte donne decise, dure e dolci insieme, cariche di passione e che hanno molto da dire. La conversazione verterà proprio su questo aspetto e sarà un tributo alle donne che hanno fatto parte della sua vita o che ha portato in scena.

Una giornata importante per le grotte di Castellana che si sono candidate a diventare uno dei Punti Viola dell’associazione No Profit DonneXStrada, un’associazione che si occupa di violenza contro le donne e sicurezza in strada, proprio tramite i punti viola e una rete associata di psicologi e avvocati. I Punti Viola sono luoghi sicuri che accolgono le donne con personale sensibilizzato e formato contro la violenza di genere e per la sicurezza in strada.

Renata Fonte e il coraggio delle donne nell’incontro di ViviCastellanaGrotte

Nella mattinata lunedì 27 novembre 2023, con inizio alle ore 9 e termine alle ore 12, presso il Centro Studi Viterbo in piazza Caduti castellanesi Castellana Grotte, ViviCastellanaGrotte aps organizza, con il patrocinio e il contributo del Comune di Castellana Grotte, un appuntamento rivolto alle alunne e agli alunni delle Scuole Secondarie di I grado cittadine, sul tema “Renata Fonte, il coraggio di una donna”. All’iniziativa, nel corso della quale verranno donate alle scuole partecipanti copie di una graphic novel sul tema e proiettato un filmato esclusivo sulla parabola tragica della politica salentina, assassinata per essersi opposta alla distruzione del paradiso naturalistico di Porto Selvaggio, prenderà parte Tiziana Gigantesco, giudice di pace di Putignano, esempio, nella nostra comunità, d’impegno nelle Istituzioni e di ineccepibile dirittura morale. Interverranno Domi Ciliberti, sindaco di Castellana Grotte, Davide Sportelli, assessore comunale ai Servizi Sociali, e Anita Paolillo, responsabile Settore II del Comune di Castellana Grotte. A moderare, Daniela Lovece, direttrice responsabile di ViviCastellanaGrotte.

“A voce alta”, un convegno per riflettere

Chiuderà il programma il convegno “A voce alta: se toccano una, rispondiamo tutte” organizzato dal Comune di Castellana Grotte per lunedì 4 dicembre 2023, alle ore 19, presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale di Castellana Grotte, con Marianna Miceli, fondatrice Mad Mood Milano fashion Week, Annalaura Giannelli, founder and brand fashion manager Voiceat, Angela Lacitignola, referente Centro Anti Violenza Andromeda dell’Ambito Territoriale Sociale di Putignano, ed Elena Manigrasso, docente di Lettere.

A Palazzo Municipale una mostra visitabile fino al 7 dicembre

A partire da sabato 25 novembre e fino al 7 dicembre prossimo, presso il Palazzo Municipale di Castellana Grotte, Artes [punto di svolta], con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte, presenta la mostra personale di Elisabetta Sbiroli “Dicono di lei” a cura di Sara De Carlo, con scenografia d’esposizione di Vera Granger. L’artista presenta in questa esposizione una serie di 152 disegni, più dei dipinti e delle sculture ispirate da questa ricerca. Sabato 25 novembre, inoltre, Elisabetta Sbiroli presenterà la performance Perpetua, con una marionetta a dimensione umana, nelle strade del centro di Castellana Grotte. Punto di partenza la piazza antistante la stazione ferroviaria, alle ore 10. Inaugurazione della mostra, invece, sabato 25 novembre 2023, alle ore 11,30. “Dicono di lei” sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14, il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18 presso il Palazzo Municipale di Castellana Grotte. Sono previste visite guidate per scolaresche su prenotazione, scrivendo all’indirizzo artespuntodisvolta@gmail.com.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.