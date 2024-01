I No Wall in concerto al Demodè Club per la rassegna Tribute Review

Venerdì 19 dicembre al Demodè di Modugno (Ba) diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna “Tribute Review, nel quale saranno impegnati i No Wall, tribute band dei Pink Floyd, con un live fatto di suoni, atmosfere, luci ed effetti psichedelici per far ripercorrere i più grandi successi della storica band londinese e dell’album “Dark side of the moon” in occasione del cinquantenario della sua pubblicazione.

Curato con molta attenzione, questo progetto è stato creato con l’idea di far rivivere le emozioni dell'iconica rock band inglese, ormai non più apprezzabile dal vivo. I Pink Floyd gruppo fondato nel 1965 dal cantante e chitarrista Syd Barrett, dal bassista Roger Waters, dal batterista Nick Mason e dal tastierista Richard Wright e scioltosi nel 1995, rappresenta l'apoteosi del rock, nella quale la capacità tecnica e le innovazioni continue si fondono con emozioni vibranti e concetti sublimi. Non è un caso che alcuni LP del gruppo inglese sono tra i più venduti al mondo.

Attualmente i No Wall sono composti da Antonio Pastore in voce, Antonio Percoco alla chitarra solista, Francesco Di Terlizzi al basso, Gianni Porfido alle tastiere, Roger Percoco alla batteria, Antonella Calabrese al sax e Marica Zingaro e Mina Signorile ai cori. Durante i live, la band propone fedelmente le musiche dei Pink Floyd con un pizzico di personalità.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22.00