Noi le cantiamo così [Razzmatazz. La nostra storia in musica]

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 21 luglio 2023 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce ospita i “Noi le cantiamo così. La nostra storia in musica” con Savio Vurchio alla voce e Mario Rosini alla voce e tastiera.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che con fare scanzonato accompagnerà il pubblico in un viaggio intercontinentale dal cantautorato napoletano all’America del Nord passando dall’America latina.



Tutto affidato alla complicità e alla interpretazione appassionata di Savio Vurchio, musicista con esperienze nell’ambito blues, soul, rock e latino, una carriera eclettica che nel 1995 lo porta ad aggiudicarsi il premio della critica sul palco della trasmissione “Re per una notte”, e collaborazioni del calibro di Mark Murphy, Roy Paci, Tullio De Piscopo e Piero Pelù, e di Mario Rosini, cantante e pianista, una formazione classica al Conservatorio di Bari, presidente della Commissione artistica del Premio Mia Martini, una incessante attività in sala di registrazione con nomi come Edoardo De Crescenzo, Eros Ramazzotti e Simona Bencini, e sul palco insieme a Michael Bublè, Al Jarreau e Dionne Warwick, e docente di Canto jazz al Conservatorio Duni di Matera.