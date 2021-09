A Locorotondo il convegno “Non c’è salute senza salute mentale”

Martedì 28 settembre 2021 alle ore 19 presso Villa Mitolo si terrà il convegno “Non c’è salute senza salute mentale”, promossa e organizzata dalla Dott.ssa Maria Maggi – psicologa, psicoterapeuta – in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, con il Comune di Locorotondo, con l'Assessorato alle Politiche Sociali, con la Commissione Pari Opportunità. Un incontro nato con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul tema della salute mentale e dell’importanza della richiesta d’aiuto di tipo psicologico e/o psicoterapeutico quando necessario evitando per questo lo stigma sociale. Ad essere aumentato nell’ultimo periodo è il peso di vari fattori di rischio, come la perdita di persone care, l'isolamento sociale, la paura di contagiarsi, l’incertezza sulle conseguenze economiche e il timore di perdere i propri mezzi di sussistenza. Compromessi dall’altro lato sono i vari fattori protettivi per la salute mentale, come i rapporti sociali, le routine quotidiana, l’impegno nel lavoro e nello studio. Tutto ciò ha verosimilmente condotto a un peggioramento della salute mentale della popolazione. Inoltre, si vive ancora un senso di vergogna nel chiedere aiuto ad uno psicologo e/o psicoterapeuta a causa di molti pregiudizi e per paura di uno stigma sociale.

Il convegno vedrà l’intervento del Sindaco, il dott. Antonio Bufano, dell’Assessore alle Politiche Sociali, Paolo Giacovelli e la consigliera comunale alle Pari Opportunità, alle politiche dell’infanzia, ai rapporti con le realtà associative del territorio, la dott.ssa Mariangela Convertini.

L’appuntamento è per martedì 28 settembre alle ore 19.00 presso Villa Mitolo, in via Almirante Giorgio a Locorotondo. L’incontro si terrà nel pieno rispetto delle norme antiCovid con accesso consentito attraverso la verifica del Green Pass.