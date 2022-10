'Non ho paura', l' anteprima del cortometraggio su Giuseppe Di Vagno a Mola di Bari

Il giorno 8 Ottobre, Le 7 Muse di Apollo, in collaborazione con “Pro Loco Mola di Bari”, presenta l’evento “Giuseppe Di Vagno – Storia di un Gigante Buono” presso la sala “Pro Loco” Piazza XX Settembre c/o Palazzo Roberti - Alberotanza (Mola di Bari)



Verrà proiettato, in anteprima, il cortometraggio “Non ho paura - Storia di un gigante buono”, in memoria di Giuseppe Di Vagno, primo parlamentare vittima del fascismo, impegnato nella lotta per i diritti di contadini ed operai.



''Abbiamo voluto raccontare la sua vita e le sue battaglie, in concomitanza della conclusione dell’anno in cui è ricorso il centenario della sua morte, con il fine di rendere i giusti meriti e il giusto onore ad un uomo che ha, purtroppo, trovato la morte nel nostro paese, Mola di Bari''.



Programma dell’evento:

· Inaugurazione: Sabato 8 Ottobre ore 19:30

· Proiezioni del cortometraggio: Domenica 9 Ottobre dalle ore 18:30 alle ore 22:00



Sabato 8 Ottobre, in rappresentanza de Le 7 Muse di Apollo, l'attrice Emanuela Pietanza, introdurrà alla proiezione, con un momento propedeutico a calarci nell’atmosfera della proiezione.

In seguito vi sarà un interessante dibattito storico-artistico con il dottor Guido Lorusso e il dottor Gianvito Mastroleo, moderato dalla giornalista Silvia Savini al quale interverranno il cast, i produttori del cortometraggio e il dottor Sabino Rutigliano (presidente Pro Loco Mola di Bari).

Vi sarà anche una piccola esposizione di documenti inediti sull’omicidio di Giuseppe Di Vagno provenienti dall’archivio privato Filippo Affatati.



L’ingresso è libero ma a causa di posti limitati è raccomandata la prenotazione al numero 3773890116 anche via WhatsApp.



Domenica 9 Ottobre a partire dalle ore 18:30, fino alle 22:00, sono previsti diversi turni di proiezione ad ingresso libero.



La trama:

Una ragazzina, privata della magia della sua età, alla ricerca di cibo, si imbatte nell’ingresso di un piccolo teatro abbandonato, incuriosita da costumi e oggetti di scena. Non sa che in quel teatro, oltre al cibo, troverà il racconto di una storia del passato: la storia di un gigante buono, che decise di difendere, con la sua professione, i più deboli dal fumo nero, quello stesso fumo che, suo malgrado, avrebbe soffocato il paese. È la storia della forza di un uomo che seppe urlare: “Non ho paura!”



Regia e Sceneggiatura: Dolores Mangiolini

Direzione artistica: Filippo Affatati

Direzione della fotografia e Montaggio: Antonio Battaglia

Colonna sonora: Maria Cristina Tanzi

Scenografia e Costumi: Angela Martinelli e Dolores Mangiolini



Interpreti: Valerio Furio, Martina Del Vecchio, Vito Longo, Giovanni Nitti, Nunzio Dellerba, Cosimo Castiello, Domenico Fiore, Nicola Desilvio, Vittoria Divittorio, Angelica Stea, Graziana Marchionna, Caterina Recchia, Angela Martinelli, Domenico Tanese, Maria Cristina Tanzi, Maurizio Amodio, Marianna D'ambruoso, Higinio Mangiolini



A questo link potete visionare il trailer del corto: https://youtu.be/imBIOMDoB8M