'Non toccatemi la cassetta' in scena al Teatro Purgatorio

“NON TOCCATEMI LA CASSETTA”

Commedia in due atti liberamente tratta da “L’ avaro” di Molière

di Anna Maria Tisci

Con Nico Salatino, Anna Maria Tisci, Michele Mongelli, Pino Cacace e Luca Mastrolitti.

Regia di

NICO SALATINO





Al protagonista, un uomo molto anziano e molto avaro, muore un fratello.

Nonostante le sue estreme ricchezze, riceve comunque un’eredità dal fratello: il figlio, suo nipote, due camerieri che erano al servizio del defunto e una ingente quantità di denaro.

Sfregatesi le mani per il denaro ricevuto in eredità, immediatamente lo nasconde come gran parte dei suoi averi, continuando a vivere di ristrettezze e magri pasti data la sua avarizia.

Ma oltre al lascito, riceve anche una cassetta colma di gioielli.

Questa preziosa cassetta, però, sarà la dote lasciata dal fratello al proprio figlio che gli sarà consegnata il giorno in cui egli si sposerà.

Riuscirà mai a sposarsi il ragazzo?

E la cassetta gli sarà mai consegnata quando si sposerà?

E i due camerieri?

Chi pagherà per i loro servigi?

Li manderà via?

Queste e altre imprevedibili situazioni, coinvolgeranno pubblico e attori in una comicissima commedia che sarà anche un augurio per il Natale che verrà.



Bari, 22 dicembre 2023, h. 21:00

TEATRO PURGATORIO

Info. Tickets: 351 5157637

o tramite mail a: info@artilibere.info

Costo ticket intero € 15,00



(riservati ai soci CRAL, over 70, abilità diverse e piccoli dai 0 ai 13 anni).