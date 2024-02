'Non tutti i ladri vengono per nuocere' in scena ad Acquaviva delle Fonti

Il C.P.C. Gruppo Abeliano di Bari in collaborazione con AncheCinema ha inaugurato ad inizio mese la rassegna di spettacoli Sipari d'Inverno all'interno della stagione del Teatro Comunale Luciani di Acquaviva.

Nell'ambito di tale programmazione speciale si terrà Domenica 25 febbraio ore 19:00 'Non tutti i ladri vengono per nuocere'

Di Dario Fo e Franca Rame

regia Vito Signorile

Signorile non è nuovo alla messa in scena dei testi di Dario Fo tanto che, negli anni, ha diretto e spesso interpretato quasi tutti i suoi atti unici e ha avuto l’onore di essere destinatario di una breve lettera del grande Attore e Drammaturgo, grazie al Fratello Fulvio Fo, tra i più grandi organizzatori teatrali italiani, di cui Il regista barese è stato amico e collega nel direttivo nazionale UNAT Agis.

Questa edizione di NON TUTTI I LADRI VENGONO PER NUOCERE rappresenta non solo l’omaggio alla più straordinaria coppia di Attori/Autori del Teatro italiano, bensì una ulteriore sfida che lo stesso Signorile ha lanciato a partire dalla situazione di lockdown per proseguire nella ricerca di nuovi linguaggi della scena contemporanea, ormai senza confini di generi e discipline, ma anche in continuità con la Tradizione del Teatro Italiano e la mission formativa verso le nuove generazioni di Teatranti del nostro territorio. Ne è sorta una nuova formazione sperimentale dell’Abeliano, che (partendo proprio da questo testo straordinario di Fo/Rame, cui prendono parte, con la partecipazione dello stesso Signorile, Nicola Conversano, Antonella Liso, Daniela Ladisi, Edoardo Epifani, Domenico Monopoli, Tommaso Citarella) si propone di continuare in un percorso di studi e messe in scena di Autori affermati ma anche di allenamento alla scrittura teatrale e dunque verso nuova drammaturgia

Biglietti online: https://teatroluciani.anchecinema.18tickets.it/film/15465