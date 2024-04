Musica e danza a Gioia del Colle, “Non tutti sanno che… ON AIR!” e appuntamento con la rassegna musicale “Legature”

Prezzo non disponibile

Sabato 20 aprile si torna al Teatro Rossini di Gioia del Colle per l’attesissimo spettacolo di danza “Non tutti sanno che… ON AIR!”, ideato e diretto dalla nota regista e coreografa Elisa Barucchieri.

“Non tutti sanno che… ON AIR!” è un racconto, un viaggio nei meandri complessi, colorati e inaspettati della creazione artistica. Un dietro “le quinte” che consentirà al pubblico di scoprire aspetti e punti di vista solitamente nascosti e di conoscere insegnamenti e aneddoti dei grandi maestri.

Prima dell’inizio dello spettacolo, che sarà portato in scena dalla ResExtensa Dance Company alle ore 21:00, Elisa Barucchieri dialogherà con l’artista Mariangela Dell’Edera (associazione culturale Acanthus), in un incontro aperto al pubblico in programma alle ore 18:45 nel foyer superiore del Teatro comunale Rossini.

Domenica 21 aprile l’ultimo appuntamento della rassegna musicale “Legature” segnerà la conclusione della stagione teatrale 2023/24, organizzata dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

A partire dalle ore 19:00, la pianista gioiese Greta Lobefaro e il violinista Nicola Marvulli saranno protagonisti sul palco con l’esecuzione di sonate tratte dai repertori dei celebri compositori Johannes Brahms, Maurice Ravel, Georg Friedrich Händel e Béla Bartók.

Per procedere all’acquisto di biglietti per lo spettacolo “Non tutti sanno che…ON AIR" e di quelli relativi al concerto della pianista Greta Lobefaro e del violinista Nicola Marvulli è possibile rivolgersi al botteghino del Teatro comunale Rossini, che sarà aperto al pubblico nei giorni e nelle fasce orarie indicate di seguito:

- venerdì 19 aprile, dalle ore 17:00 alle ore 19:00;

- sabato 20 aprile, giorno dello spettacolo “Non tutti sanno che…ON AIR!”, a partire dalle ore 18:30;

- domenica 21 aprile, giorno del concerto della pianista Greta Lobefaro e del violinista Nicola Marvulli, a partire dalle ore 18:00.

I biglietti sono disponibili anche sul sito di Vivaticket:

- Spettacolo "Non tutti sanno che…ON AIR!”

https://www.vivaticket.com/it/ Ticket/non-tutti-sanno-che-on- air/226539

- Concerto della pianista Greta Lobefaro e del violinista Nicola Marvulli

https://www.vivaticket.com/it/ Ticket/concerto-violino- pianoforte-nicola-marvulli- greta-lobefaro/226534