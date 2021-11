“Nonno, raccontami…”: a Bari il laboratorio gratuito di scrittura creativa per nonni e nipoti

Sabato 20 novembre alle 17:00, presso la sede Treccani Puglia (via Fiume, 5 - Bari), si terrà il laboratorio di scrittura creativa "Nonno, raccontami..." organizzato da Treccani in collaborazione con l’ASD Levante Azzurro.

L’evento è gratuito e a numero chiuso, con un massimo di 20 partecipanti: 10 nonni e 10 bambini.

L’evento, coordinato dalla Compagnia teatrale IL CARRO DEI COMICI di Molfetta, fa parte di una serie di iniziative organizzate da Treccani per sensibilizzare le famiglie e le giovani generazioni alla cultura del sapere.

Oggi più che mai, infatti, con l’avvento della fake news, diventa indispensabile educare i più giovani a una corretta ricerca di fonti, per imparare a distinguere quelle attendibili e veritiere da quelle false e improbabili, diffidare di chi millanta conoscenza e sviluppare un proprio pensiero critico.



Per info e prenotazioni, visita la pagina dedicata: https://oneclic.org/2AzEa