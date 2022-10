Nos incipit a terra nostra - rassegna letteraria a Terlizzi

"La Storia dell'Italia Unita" di Enrico Fagnano

Nell'ambito della Rassegna Letteraria " Nos Incipit a Terra Nostra, che si svilupperà in quattro giornate e promossa da Pro Loco UNPLI Terlizzi, APS Terlizzi Libero Feudo ed Auser Terlizzi , per la direzione artistica della Prof.ssa Giada DEL RE, venerdì 28 ottobre in prima serata ospite l'autore Enrico Fagnano con il libro " La Storia dell'Italia Unita".



Il titolo della rassegna letteraria, inevitabilmente, evoca sensazioni e sentimenti più diversi, come lo sono i temi trattati dai libri che in essa saranno presentati.



Un libro, quello di Fagnano, che racconta ciò che accadde nel Meridione tra il 1860 e il 1900 con particolare riguardo alle conseguenze economiche dell'unificazione.



Fagnano sostiene che "se l'Italia nel '900 è diventata uno dei paesi più industrializzati al mondo (fu il sesto attorno al 1920 a poter essere definito in questo modo), lo deve al contributo determinante, o sarebbe meglio dire al sacrificio, del Sud. Le sue ricchezze hanno consentito la nascita della grande industria nazionale, concentrata nel nord, i suoi consumi hanno dato la possibilità alle imprese settentrionali di crescere e, infine, sono state le rimesse dei suoi emigranti, che hanno permesso a queste imprese di consolidarsi, per poi affrontare i mercati internazionali senza restarne schiacciate. La parte più progredita del Paese finalmente unito deve molto al Meridione e ai Meridionali".



Interventi:

Franco dello Russo - Giornalista e Presidente Pro Loco Terlizzi - Moderatore

Dott. Pasquale Vitagliano - Giornalista e critico letterario

Dott. Enrico Fagnano - Autore

Prof.ssa Giada Letizia Anna DEL RE - Direttore Artistico e Presidente APS Terlizzi Libero Feudo

Marziale Michele - Presidente Auser Terlizzi



Patrocini: Nuovo Gal Fior d'Olivi - Salesiani Cooperatori Ruvo di Puglia

Media Partner: PDL Comunication - Città Domani-Radio Florlevante



Dove:

Terlizzi (Bari)

Chiostro delle Clarisse

Piazza Cavour, 14

ore 19:00

ingresso libero

Info.

prolocoterlizzi@libero.it

terlizziliberofeudo@libero.it

Tel.: 3294298827



Programma completo:

Venerdì 28 Ottobre - Enrico Fagnano - "La Storia dell'Italia Unita"

Sabato 5 Novembre - Piero Ciabini - "Positivo"



Sabato 19 Novembre - Don Pino Ruppi - "Buoni Cristiani Onesti Cittadini"