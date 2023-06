Not a phase - te lo spiego facile - il guaio live - Balena sindaco djset

NOT A PHASE | Te lo spiego facile

mercoledì 14 giugno 2023

presso Quadro Putignano

Via Santa Caterina da Siena sn



Nel mese del pride non potevamo esimerci dall’organizzare un evento che spacca!

Letture per bimb*, a cura dei volontari di BI.A. dalle ore 17:00.

Ci porteranno alla scoperta di storie di piccoli umani che vogliono essere se stessi e non omologarsi alla massa



Il colore delle emozioni, dalle ore 18:00.

un laboratorio creativo per sperimentare con le proprie emozioni!



Te lo spiego facile, dalle ore 18:30.

Un dibattito per conoscere i termini in voga nella comunità lgbtqia+ e combattere gli stereotipi



Il Guaio, dalle ore 21:00

BALENA SINDACO djset

Un comizio DJ set che celebra la diversità e l'uguaglianza per la comunità LGBTQAI+.

Balliamo insieme per un futuro inclusivo!





presso @quadro_putignano