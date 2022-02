“Note di Nozze”, nuovi concerti a Bari e Bitonto dell'Orchestra sinfonica metropolitana

Prezzo non disponibile

Venerdì, 11 febbraio, alle ore 20.45, nel Nuovo Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Massimiliano Kolbe, 3), si terrà il concerto dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana dal titolo “Note di Nozze” (biglietti a prezzo unico ridotto in vendita presso il Nuovo Teatro Abeliano).

A dirigere l’Orchestra il maestro Massimiliano Caldi che vanta un'ampia esperienza sia in campo sinfonico che operistico, con una particolare attenzione rivolta alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell’Ottocento. Tra gli ultimi impegni del maestro caldi c’è il debutto de Il Don Bucefalo all’Opera Baltica di Danzica, il concerto videoregistrato al Teatro alla Scala con I Virtuosi del Teatro alla Scala, la prima polacca del concerto per violoncello di Castelnuovo-Tedesco con Silvia Chiesa e l'inaugurazione del 60° Festival Internazionale di ?a?cut, la serata di chiusura della prima edizione del Festival Internazionale Accordi Musicali, tour in Italia e la registrazione del “Quo vadis” di Nowowiejski con l'Opera i Filharmonia Podlaska di Bia?ystok.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Sinfonia da “Le Serve Rivali” di Tommaso Traetta (revisione a cura del Traetta Opera Festival), Sei danze tedesche K 600, Serenata n. 13 in Sol maggiore K 525 “Eine Kleine Nachtmusik” e Sinfonia n.35 K 385 in Re maggiore “Haffner” di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il concerto sarà replicato sabato 12 febbraio, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Gaetano a Bitonto (ingresso libero con super green pass e mascherina FFp2).