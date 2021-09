A Bitritto 'Note italiane', la rassegna musicale dedicata al cantautorato

La Rassegna Musicale “NOTE ITALIANE” Cantautorato in Piazza Editi & Inediti arriva alla sua terza edizione. La rassegna, organizzata dall'associazione “Laboratorio Creativo DIAMO VOCE ALLA MUSICA”, è indirizzata a un pubblico che abbraccia varie fasce d’età e mira a valorizzare il cantautorato italiano quale patrimonio artistico da conservare, tramandare e consegnare alle nuove generazioni.

La Rassegna “NOTE ITALIANE“ che si svolgerà in piazza Aldo Moro Bitritto (BA), il prossimo 11 settembre vedrà salire sul palco artisti SOLISTI che interpreteranno brani del repertorio cantautorale, anche non celebri che daranno spessore alla manifestazione, brani inediti di loro creazione e brani interpretati anche in vernacolo come il pezzo in sardo “IN EQUILIBRIO” di Ilaria Porceddu. La cantautrice LUCE interpreterà vari brani, tra cui il brano di punta“COS’È LA FELICITÀ” della colonna sonora deldocufilm“L’UNIONE FALLA FORSE”. Si esibiranno, inoltre i DUO: “CRIWOLF “che eseguono alternative rock e MASCALZONE)LATINO che interpretano Pino Daniele La BAND: Tribute band di Antonello Venditti “MONDO)DI)LADRI” Una novità per# questa terza edizione è l’esibizione teatrale a cura della compagnia THEA3 che ci farà assaporare un breve stralcio, anticipazione, dello spettacolo# “A MANO A MANO…PARLANDO DI RINO” (Rino Gaetano) che si terrà al Piccolo Teatro di Bari il 27/28 novembre. Ci sarà un tributo speciale al maestro Franco' Battiato, alcuni artisti interpreteranno alcuni suoi brani con performance art. Non mancheranno le coreografie allestite nel pieno rispetto delle norme anti covid. Proiezione video e diffusione con dirette sui social network. Dettagliata relazione sui brani selezionati, dalle origini sino alla pubblicazione, a cura degli esperti del Laboratorio Creativo. Si potranno valutare varie forme di premiazione. Ore21.00 inizio spettacolo. Durata 120’ circa.