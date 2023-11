“Note natalizie e tradizioni popolari”: spettacoli, concerti e rappresentazioni teatrali

Orario non disponibile

Arriva “Note natalizie e tradizioni popolari”, organizzato dall’Aps Sounds Cool e cofinanziato dal Municipio V.

Per tutto il mese di dicembre in programma spettacoli, concerti e rappresentazioni teatrali, fino all’evento musicale conclusivo con la cantante Linda Valori e il gruppo vocale Sounds Cool, previsto per il 3 gennaio.

In totale undici appuntamenti animeranno sei chiese, il palazzetto dello sport di San Pio e due teatri parrocchiali del Municipio V.

L'accesso a tutti gli eventi sarà gratuito.

Questo il programma completo:

Venerdì 8 dicembre

ore 19.30

Santo Spirito, parrocchia Spirito Santo

Concerto Joyful Chorus

Sabato 9 dicembre

ore 18.00

San Pio, Palazzetto dello sport

Danzattori Puglia e concerto Sounds Cool

Domenica 10 dicembre

ore 19.30

Palese, chiesa di San Rocco

Concerto Joyful Chrorus

Domenica 17 dicembre

ore 19.30

Catino, parrocchia San Nicola

Concerto Sisters in act

Venerdì 22 dicembre

ore 19.30

San Pio, chiesa della Natività di nostro Signore

Concerto Sounds Cool con il poeta Emanuele Battista

Martedì 26 dicembre

ore 19.30

Catino, sala parrocchiale San Nicola

Commedia “I nipoti del sindaco” - Anna de Palma

Venerdì 29 dicembre

ore 19.30

Palese, teatro San Michele Arcangelo

Commedia “Vengo, vado e torno da mamma” - Compagnia degli amici

Sabato 30 dicembre

ore 19.30

Palese, Chiesa Stella Maris

Concerto Sisters in act

Mercoledì 3 gennaio 2024

ore 19.30

Palese, chiesa San Michele Arcangelo

Concerto Sounds Cool ft. Linda Valori