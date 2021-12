White Christmas Night. Notte Bianca ad Acquaviva delle Fonti

La ??? ???? ???????????? ?? ????????? ????? ?????, con il patrocinio del ?????? ?? ????????? ????? ?????, ????'??????????? ???? ??????? e il contributo dei ???????????? ?? ????????? ????? ????? il ?? ???????? ????? ??? ??,?? ???? ??? ??,?? vi invita alla Notte Bianca "????? ????????? ?????" per il centro della Città.

Sarà una serata all'insegna dei negozi aperti fino a tarda ora per comprare gli ultimi regali e godere di spettacoli itineranti lungo alcune vie dello shopping. Giocolieri, trampolieri, artisti di strada, clown, mangiafuoco e musica animeranno l'ultimo sabato prima di Natale, soprattutto per i più piccoli.

????????? ?? ???????? ???? / dalle ore 19,30 alle ore 22,30

?????????? ?????

Piazza Vittorio Emanuele

Piazza Garibaldi

Via Don Cesare Franco

Via Mons. Cirielli

Via Roma (dall'angolo con Via Mons. Cirielli a Piazza Vittorio Emanuele)

??????? ??????????

2 trampolieri

1 elfo clown



INFORMAZIONI

Info-Point Turistico Acquaviva delle Fonti

P.zza Maria SS. di Costantinopoli 16 - Acquaviva delle Fonti

Da Martedì a Venerdì | 10:00-13:00 e 17:00-20:00

Lunedì, Sabato e Domenica | 10:00-13:00

392.3369394 • infopoint.acquaviva@gmail.com • www.prolocoacquaviva.it