La Notte bianca dei bambini ad Alberobello con spettacoli, magia e bolle giganti

Martedì 2 agosto per la prima volta ad ??????????? arriva la ????? ?????? ??? ???????, una serata dedicata all'allegria e intrattenimento per i più piccoli, con spettacoli ed attrazioni dislocati in Villa Comunale Belvedere.

A rendere entusiasmante la serata saranno; le mascotte di Bing, Topolino, Minnie, Spiderman che potranno incontrare i bambini e scattare le foto insieme; il meraviglioso mondo delle Bolle Giganti; il suggestivo spettacolo di Magia; l'effervescente spettacolo del Giocoliere; il super divertentissimo Clown; l'entusiasmante teatrino dei burattini.

L'evento è organizzato da LabCommunications Eventi di Concetta Renna e promosso dal Comune di Alberobello .

ORE 20:00 | Grazie al Centro Artistico Educativo Technê ASD in Villa Comunale Belvedere lo spettacolo: "Anaile' la Cantafabule" con Eliana Palmisano. Regia di Silvia Mastrangelo