Notte bianca con il WWF

Con l’arrivo dell’estate tornano le nostre escursioni notturne: si partirà dalla Contrada di Mellitto dove lasceremo le auto per arrivare in OASI WWF IL RIFUGIO lungo un percorso panoramico di circa 3.5 km attraversando piccoli querceti e paesaggi rurali che rievocano un tempo ormai andato.

-------------------------------------------



Appuntamento ore 19.00 ,vicinanze chiesa Madonna di Mellitto, dove lasceremo le auto.

Ore 20.20 inizio escursione

Ore 21.20 arrivo in oasi wwf il rifugio.

-Passeremo piccoli momenti di convivialità e ci intratterremo con qualche gioco di squadra

Ore 23.30 inizio rientro a Mellitto attraverso il medesimo percorso dell’andata

Ore 00.30 fine evento STIMATA e saluti ai partecipantI

***************************************

Attrezzature necessarie :

scarpe da trekking, lampadine frontali o torce, acqua, tappetini

Dettagli tecnici percorso

Lunghezza complessiva a/r 7 km ,dislivello 100 metri

-Caratteristiche del percorso:

Terra battuta,sterrato e strade asfaltate.

****info utili scrivendo a :

wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

limite massimo partecipanti 40

--Quota adesione attività associativa ----

€ 5.00 non soci

€ 3,00 soci WWF ITALIA dietro presentazione tessera

GRATIS BIMBI FINO AD 11 ANNI

dagli 11 ai 14 anni € 3.00

Gratis soci O.A WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE

La quota è comprensiva di :

-ingresso in oasi il rifugio, -

-accompagnamento lungo il percorso trekking .

CENA A SACCO A CARICO DEI PARTECIPANTI

Le adesioni verranno chiuse entro il venerdì 14 luglio

In caso di meteo avverso l’evento verrà annullato e riproposto a data da destinarsi

Durante l’evento , sarà possibile associarsi al WWF ITALIA

i fondi raccolti in questa attività verranno utilizzati per finanziare i normali costi gestionali dell'associazione stessa e gli eventuali costi di manutenzione per la normale fruizione dell'oasi

norme comportamentali

1)Durante l'escursione WWF si prega di prestare silenzio per poter ascoltare la fauna selvatica o poterla vedere

2)Nell'oasi Rifugio valgono le stesse regole di un rifugio di montagna ogni rifiuto prodotto lo si riporta con sè

********************************************

modalità di adesione :

MODALITA' PRENOTAZIONE :

1)avviando la procedura dal tuo smartphone cliccando sul seguente link:

https://forms.gle/yq3KcsDGSFA6P2Pw9

2)Riceverete una mail con l'avvio automatico della compilazione delle libertarie

3) a compilazione avvenuta , riceverete una mail con luogo di appuntamento preciso e georeferenziato e guida assegnata

*******************************

*****Avviso agli escursionisti:!!!!!!

per comunicazioni di urgenza, vi invitiamo a scaricare telegram ed a cercare il canale telegram wwf alta murgia terre peucete

eventuali disdette dell'ultimo minuto causa maltempo verranno comunicate attraverso telegram .



I VOLONTARI WWF