Notte bianca con il Wwf

Con l’arrivo dell’estate tornano le escursioni notturne: partenza dalla Contrada di Mellitto dove saranno parcheggiate le auto per arrivare in OASI WWF IL RIFUGIO lungo un percorso panoramico di circa 3.5 km attraversando piccoli querceti e paesaggi rurali che rievocano un tempo ormai andato.



Appuntamento ore 19.00 ,vicinanze chiesa Madonna di Mellitto, dove lasceremo le auto.

Ore 20.00 inizio escursione

Ore 21.20 arrivo in Oasi WWF IL RIFUGIO

-Passeremo piccoli momenti di convivialità e ci intratterremo con dei momenti yoga

Ore 23.30 inizio rientro a Mellitto attraverso il medesimo percorso dell’andata

Ore 00.30 fine evento e saluti ai partecipanti

---------------------------------------------------------------------------

Attrezzature necessarie :

scarpe da trekking, lampade frontali o torce, acqua, tappetini

Dettagli tecnici percorso

Lunghezza complessiva a/r 7 km ,dislivello 100 metri

-Caratteristiche del percorso:

Terra battuta,sterrato e strade asfaltate.

-Fauna: Possibile incontro con Barbagianni,civette,ricci o volpi

****N.B Il percorso non presenta particolari difficoltà per i bambini dai 7 anni in su e con voglia di camminare

****info utili scrivendo a :

wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

limite massimo partecipanti 25

attraverso la compilazione dei moduli google link :https://forms.gle/Ktefct9P5V1NZU996

Successivamente riceverete la mail con IBAN associativo per poter effettuare il bonifico

la partecipazione all'escursione , sottintende l'adesione al regolamento escursionistico associativo ed il consenso all'uso delle immagini che verranno scattate durante l'evento. riceverete via email conferma di prenotazione o nel caso di sold out ,inserimento in LISTA D'ATTESA

-------------------------------------------------------------------

Regole di accesso all'Oasi WWF IL RIFUGIO

1)Vietato fumare e accendere fuochi all'interno dell'OASI

2)Vietato raccogliere ed estirpare piante

3)I rifiuti prodotti li si riportano indietro

4) Vietato disturbare la fauna

_____________________________________

Quota adesione attività associativa ----

€ 7.00 non soci- 5 i soci WWF Italia dietro presentazione tessera

Gratis Bambini fino a 11 anni

dai 12 ai 17 anni € 5.00

Gratis i soci OA WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE

La quota è comprensiva di ingresso in oasi il rifugio, accompagnamento lungo il percorso trekking .MOMENTO YOGA

-----------------------------------------------------------------

Le quote potranno essere versate :

IT52O0306967684510783073088-BANCA PROSSIMA WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE comunicandoci via email l'avvenuto bonifico alla mail associativa wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

Le adesioni verranno chiuse fino ad esaurimento posti e verranno acquisite entro e non oltre venerdì 19 alle ore 18.00

In caso di meteo avverso l’evento verrà annullato e riproposto a data da destinarsi



i fondi raccolti in questa attività verranno utilizzati per finanziare i normali costi gestionali dell'associazione stessa e gli eventuali costi di manutenzione per la normale fruizione dell'oasi