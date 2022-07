Notte Bianca con il Wwf a Mellitto (Grumo Appula)

NOTTE BIANCA CON IL WWF?

Con l’arrivo dell’estate tornano le nostre escursioni notturne , partiremo dalla Contrada di Mellitto dove lasceremo le auto per arrivare in OASI WWF IL RIFUGIO lungo un percorso panoramico di circa 3.5 km attraversando piccoli querceti e paesaggi rurali che rievocano un tempo ormai andato.

-------------------------------------------



?Appuntamento ore 20.00 ,

vicinanze chiesa Madonna di Mellitto, dove lasceremo le auto.

Ore 20.20 inizio escursione

Ore 21.20 arrivo in oasi wwf il rifugio.

-Passeremo piccoli momenti di convivialità e ci intratterremo con qualche gioco di squadra

Ore 23.30 inizio rientro a Mellitto attraverso il medesimo percorso dell’andata

Ore 00.30 fine evento e saluti ai partecipanti?

***************************************

? Attrezzature necessarie :

scarpe da trekking, lampadine frontali o torce, acqua, tappetini

Dettagli tecnici percorso

Lunghezza complessiva a/r 7 km ,dislivello 100 metri

-Caratteristiche del percorso:

Terra battuta,sterrato e strade asfaltate.

-Fauna: Possibile incontro con Barbagianni,civette,ricci o volpi

****N.B Il percorso non presenta particolari difficoltà per i bambini dai 7 anni in su e con voglia di camminare

****info utili scrivendo a :

wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

limite massimo partecipanti 25

***Modalità di adesione e liberatorie fotografiche /escursionistiche :********

attraverso la compilazione dei moduli google link :?COMPILAZIONE DOMANDA ADESIONE

vi risponderemo , inoltrandovi le successive LIBERATORIE

che completeranno la prenotazione .

la partecipazione all'escursione , sottintende l'adesione al regolamento escursionistico associativo ed il consenso all'uso delle immagini che verranno scattate durante l'evento. riceverete via email conferma di prenotazione.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto dell'attuale normativa di contrasto al covid 19

---Quota adesione attività associativa ----

€ 8.00 non soci

€ 5,00 soci e Bambini fino ai 11 anni

Gratis soci O.A WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE

La quota è comprensiva di ingresso in oasi il rifugio, accompagnamento lungo il percorso trekking .



-Durante la serata sarà possibile effettuare una piccola degustazione di frutta e dissetarsi con alcune bibite .

Le quote potranno essere versate :

attraverso bonifico bancario IT70I0335967684510700194697 intestato a :

WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE ETS,

comunicandoci l'avvenuto bonifico per email attraverso l'invio del cro

O VIA PAYPAL

Trasferendo la somma al nostro indirizzo email

Wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com o al seguente link :PAYPAL LINK

Le adesioni verranno chiuse entro il venerdì 22 luglio

In caso di meteo avverso l’evento verrà annullato e riproposto a data da destinarsi

Durante l’evento , sarà possibile associarsi al WWF ITALIA



I VOLONTARI WWF