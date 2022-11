Notte delle Candele 2022, per la Settimana Svedese in Puglia a Bari e locorotondo gli eventi dedicati alla Festa di Santa Lucia

Dopo la straordinaria affermazione della Notte delle Candele 2022 in Svezia, eccoci con la seconda fase della rassegna culturale che ha valicato in confini nazionali: “Puglia meets Sweden”, ovvero “La Puglia incontra la Svezia”.

Il Programma della “Notte delle Candele” si articola in un vero e proprio scambio culturale ed enogastronomico fra Puglia e Svezia. La prima fase è partita a Stoccolma il 16 novembre scorso e si è conclusa il 18/11 sempre nella bellissima capitale svedese. Tutto in una tre giorni di eventi ed esperienze all’insegna dell’accessibilità e del design for all, all’interno della “Settimana Pugliese in Svezia”.

Grande riscontro, in tal senso, hanno ottenuto i laboratori di cucina per la preparazione di tipici dolcetti pugliesi di Santa Lucia per bambini di età 6-11 anni: “Illuminiamo l’Inverno – Light up the Winter” al Vasastas Montessoriskola.

Un successone la “Danza delle Candele – Puglia meets Sweden”, con performance di danza contemporanea nelle principali location di Stoccolma – fra stazioni della metro, musei, angoli e piazze caratteristiche della capitale – con i due ballerini pugliesi Azzurra Schena e Francesco Daniele Costa che, con i loro passi leggiadri, hanno emozionato i tanti spettatori presenti ed incantati da cotanta bravura. Un grande plauso alla coreografa Anna Manes.

Particolare attenzione, sempre nella prima fase conclusasi con l’evento “Gustare il Buio” al Mosebacke Matstudio, per le famiglie, i bambini ed il pubblico di ciechi ed ipovedenti. Con degustazioni al buio di vino ed olio pugliese. Si ringraziano la sommelier Milena Pinto, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino; Antonio Gianpietro e Ferdinando Gallo, sommelier di olio di Talenti del Gusto APS, oltre al genio creativo degli chef Raffaele De Giuseppe e Domenico Curigliano che hanno fatto da sfondo all'intera settimana pugliese in Svezia.

Il gran finale è stato dedicato alla musica, con il bellissimo concerto al lume di candela dell’eclettico pianista pugliese Benedetto Boccuzzi, nell’ambito dell’evento “Blue Notes – Playing in the dark” al VASA Museet.

Ma è solo il primo tempo della kermesse invernale: dal 10 al 17 dicembre 2022 si entra nel vivo con la “Settimana Svedese in Puglia”, in questa seconda fase della rassegna, con tappe a Bari, Taranto, Martina Franca, Cisternino, Fasano e Locorotondo.

Eventi in programma che si propongono di far immergere gli spettatori nelle bellezze del territorio, attraverso un mix originale di arti performative, enogastronomia e folklore. Avendo come obiettivo principale quello di fare luce sulle radici comuni della cultura europea creando un filo diretto tra Puglia e Svezia attraverso la conoscenza e l'interscambio degli usi e costumi, legati alla data del 13 dicembre ed al culto della luce identificati con la festività di Santa Lucia.

Tanti gli appuntamenti da segnare in agenda, fra cui i concerti a lume di candela del pianista svedese Sten Ullona Carler a Martina Franca e Fasano; la Festa di Santa Lucia a Locorotondo; il Blind Dinner – Tasting in the dark, cena al buio a Cisternino e la visita guidata a lume di candela “Alla Scoperta del Buio - Discovering Darkness” al Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

Ed ecco la novità esclusiva di questa edizione della Notte delle Candele: con l’Ambasciata Svedese, per la prima volta in Puglia, i concerti del coro svedese “Nordiska Musikgymnasiet” di Stoccolma all’IKEA ed alla Cattedrale di Bari, oltre alla Chiesa Madre di Locorotondo.

Non potevano mancare gli eventi collaterali, in cui trovano spazio i laboratori creativi per bambini e ragazzi, che si svolgeranno nei plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado all’I.C. “Marconi – Oliva” di Locorotondo.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI IN PUGLIA

SWEDEN MEETS PUGLIA

LA Settimana Svedese in Puglia

Sabato 10 dicembre 2022 – Martina Franca

BLUE NOTES – Playing in the dark

Concerto a lume di candela del pianista svedese Sten Ulloa Carler

Biblioteca Comunale, ore 20.00

Domenica 11 dicembre 2022 – Fasano

BLUE NOTES – Playing in the dark

Concerto a lume di candela del pianista svedese Sten Ulloa Carler

Chiesa del Purgatorio, ore 20.00

Martedì 13 dicembre 2022 - Locorotondo

FESTA DI SANTA LUCIA

Celebrazione della Santa Messa Mattutina di Santa Lucia

Chiesa Madre, ore 7.30

Cerimonia di benedizione delle Candele di Santa Lucia

Solenne Celebrazione della Messa di Santa Lucia

Chiesa Madre, ore 18.30

Mercoledì 14 dicembre 2022 – Bari

CONCERTO DEL Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma

Coro svedese di Santa Lucia

IKEA Bari, ore 17.00

Mercoledì 14 dicembre 2022 – Bari

CONCERTO DEL Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma

Coro svedese di Santa Lucia

Cattedrale di Bari, ore 20.00

Giovedì 15 dicembre 2022 – Locorotondo

CONCERTO DEL Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma

Coro svedese di Santa Lucia

Chiesa Madre di Locorotondo, ore 20.00

Venerdì 16 dicembre 2022 – Cisternino

BLIND DINNER – Tasting in the dark

Cena al buio alla riscoperta dei sapori della cucina tipica pugliese

Itris Ristorante, ore 20:30

Sabato 17 dicembre 2022 – Taranto

ALLA SCOPERTA DEL BUIO – Discovering Darkness

Visita guidata a lume di candela al Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MARTA)

Museo Archeologico Nazionale di Taranto, ore 17.00

EVENTI COLLATERALI

Novembre – Dicembre 2022

ILLUMINIAMO L’INVERNO - Laboratori creativi per bambini e ragazzi

Laboratorio di realizzazione delle bandierine dell’Italia e della Svezia per l’accoglienza del Coro svedese di Santa Lucia e dell’Ambasciata di Svezia in Italia nel corso della Settimana Svedese in Puglia (6-11anni)

Laboratorio di cucina per la preparazione dei tipici dolcetti svedesi e pugliesi di Santa Lucia, ovvero i “lussekatter” (gattini di Santa Lucia) e gli occhietti di Santa Lucia (6-11 anni)

I laboratori si svolgeranno nei plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. “Marconi-Oliva” di Locorotondo.