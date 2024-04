Il 30 Aprile di ogni anno si svolge la Notte del Lavoro Narrato, iniziativa ideata dal sociologo e narratore Vincenzo Moretti.

L’obiettivo è semplice: raccontare e condividere le nostre esperienze di lavoro ben fatto in qualsiasi luogo, con qualsiasi mezzo, in qualsiasi modo si voglia. Si può essere da soli, in due, in tre, in cento. Non conta il numero o il luogo, l’importante è raccontare che valore ha per noi il lavoro e quanto conti farlo bene.



“La nostra Notte non è un evento, non bisogna riempire lo stadio né la palestra, si può partecipare in 10 e anche in 2. La nostra notte è l’incontro di persone che hanno una storia di lavoro da narrare, da leggere, da cantare, da ascoltare, perciò l’importante è esserci, solo questo.” (Vincenzo Moretti)



Quest'anno ci incontreremo a Bari presso La Ciclatera dalle ore 19.00.

Ecco tutti i protagonisti di questa edizione Frasivolanti (in ordine di adesione all'iniziativa):

Annalisa Santomauro

Fabiana Piacente

Myria Rotolo

Filippo Settanni

Alessandra Barnaba



Qui tutti gli aggiornamenti e le biografie dei protagonisti: https://lauraressa.com/2024/01/15/notte-del-lavoronarrato-2024/