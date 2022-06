Orto Fertile è felice di invitarvi alla seconda edizione della NOTTE DI SAN GIOVANNI, presso la Masseria La Mandra!

Notte magica e densa di racconti per la forza del solstizio d’estate, ma anche legata alle nostre antiche tradizioni popolari.

Nella serata del 23 giugno realizzeremo:

- una piccola passeggiata nel verde attorno alla masseria La Mandra e nell'orto, dove scoprire piante ed erbe spontanee disponibili per la realizzazione di oleoliti o come ingredienti di prelibate ricette

- preparazione del Nocino!

Sarà messo a disposizione tutto l’occorrente per la preparazione del Nocino: noci, alcool, contenitore in vetro ed erbe spontanee. Verrà fatto un piccolo focus sulle piante che compongono la ricetta e insieme prepareremo il liquore

(che sarà personale e potrà essere portato via)

- successivamente sarà possibile cenare in masseria a cura de La Mandra con un supplemento di quota partecipativa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI

https://forms.gle/HttfJj32g6Z6T3tr8

(posti limitati!)

START ore 18:30

Quota di partecipazione a scelta

- 10 euro

(contributo preparazione del nocino)

- 28 euro

(cena in masseria + contributo preparazione nocino)

Menù:

- antipasti vari

- Spaghetti alla "San Giuvuannile"

- frutta e bevande incluse



[graphic design: Rosy Balena]