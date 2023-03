Una notte jazz al Palazzo Rubino dedicata agli standards

Sabato 25 marzo al Palazzo Rubino di Triggiano (Ba) l'associazione Al Nour proporrà il concerto “Jazz Standards” con Domenico Balducci alle tastiere, Gianni Ladisa ai sax e Floriana Casiero in voce, incentrato sui brani classici raccolti nei “Real book”.

I Real Book rappresentano un background imprescindibile di formazione, di repertorio e di studio per tutti i musicisti jazz. Nascono nel 1975 al Berklee College of Music di Boston, dall'iniziativa di un gruppo di studenti. Inizialmente era manoscritto e privo di licenze per i diritti d'autore, e circolava dunque tramite fotocopie illegali tra i musicisti. Il progetto ebbe successo, e oggi il Real Book è diffuso tra i jazzisti di tutto il mondo e utilizzati anche negli istituti di formazione. Docente al Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni" di Bari da ventisette anni è il pianista Domenico Balducci e nell’ambito dell’istruzione è impegnata la cantante Floriana Casiero, docente in una scuola di musica di Ruvo di Puglia (Ba). A completare il trio c’è l’ecclettico sassofonista Gianni Ladisa la cui particolarità è quella di abbracciare più generi musicali.

Rigorosamente dal vivo, senza basi musicali, saranno eseguiti brani famosi come “Caravan”, “Summertime”, “My favourite things”, “Desafinado” e altri con arrangiamenti originali.

Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio spettacolo: 21:00