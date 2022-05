La notte europea dei Musei a Monopoli

Dopo due anni di interruzione dovuta all’emergenza sanitaria torna la Notte europea dei Musei, giunta alla diciottesima edizione, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con il patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e dell’ ICOM, al fine di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Per i nostri musei, il Diocesano ed il Museo di Romualdo, a pochi metri l’uno dall’altro, abbiamo organizzato, in collaborazione con il Rotary Club di Monopoli, presieduto dalla dr.ssa Mariarosa Giangrande, un programma articolato di iniziative e visite guidate, per consentire la fruizione anche a chi preferisce raggiungere i musei più tardi. E’ necessario prenotarsi ai numeri telefonici indicati: Museo Diocesano tel. 080 748002 (orari di apertura abituali dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle 17,30 alle 20,00) Museo di Romualdo (apertura straordinaria dalle ore 20,00 alle 22.00) tel. 320 1979333

Nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 dettate dall’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 è necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, quindi sia per la presentazione del volume che per il concerto presso il Museo Diocesano.

Di seguito il programma delle iniziative: alle ore 18.00 Pietro Netti presenterà il volume dell’apprezzato studioso Angelo Panarese: TRA MITO E REALTÀ – Giovan Girolamo di Acquaviva d’Aragona, signore feudale del Mezzogiorno spagnolo. Il Regno di Napoli e l’Italia nella crisi del Seicento; alle ore 20 il DUO FlaVio -Maria Colella Flautista, Francesco Masi violino- terrà un concerto per flauto e violino con musiche di Bach, Handel, Beethoven; alle ore 21,30 ci si potrà prenotare per la visita guidata, per conoscere meglio le opere del Museo Diocesano, dove l’ultimo ingresso sarà alle ore 22,15. In contemporanea a pochi metri dal Diocesano si potrà visitare il Museo di Romualdo, con il suo suggestivo percorso archeologico che consente un viaggio nella storia della città; sarà aperto dalle ore 20.00 alle ore 22.00 a cura dell’Associazione Culturale Pietre Vive che proporrà visite guidate alle ore 20,00 ed alle ore 21,00.

Per partecipare alle iniziative è necessaria la prenotazione - Museo Diocesano tel. 080 748002 (orari di apertura dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle 17,30 alle 20,00) Museo di Romualdo tel. 320 1979333. Il Museo Diocesano ed il Museo di Romualdo sono accessibili ai portatori di disabilità motoria.