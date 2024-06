“La Notte Romantica” a Sammichele di Bari con degustazioni, dj set e performance poetiche nel borgo

Per la seconda volta si festeggia “La Notte Romantica” a Sammichele di Bari riconosciuto nel 2023 come uno dei Borghi più belli d’Italia.

Un’occasione per celebrare l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli, dei palazzi nei Borghi più belli d’Italia.

Quest’anno il tema dell'amore per il cibo legherà idealmente tutti i borghi.

Via libera quindi ad esperienze sensazionali nel segno del gusto attraverso laboratori dimostrativi durante i quali saranno prodotte "live" le nostra eccellenza come la Zampina, i Bocconcini, la Focaccia a Libro ecc...

Il programma della serata si presenta abbastanza ricco a partire dall'accensione delle "Luci d'Amore per continuare con le Mostre d'Arte, Dj set e performance poetiche nel borgo, con la novità delle attività "in Piazzetta" Garibaldi, con le esibizioni di "Tango Argentino", con l'iniziativa per l'ambiente di Plastic Free, con le "Visite Tematiche" ed i laboratori per bambini al Museo della Civiltà Contadina, con la straordinaria performance musicale del baritono Pietro Barbieri in piazza Vittorio Veneto per finire con il brindisi di mezzanotte.

Come ogni anno il dessert “Pensiero d’amore”, appositamente creato per la manifestazione sarà servito durante le cene a lume di candela organizzate dai ristoranti che aderiranno all’evento.

Anche quest'anno l'Estate Sammichelina si presenta molto ricca di eventi per cui si rende sempre più necessario invitare tutti alla partecipazione con il tradizionale motto: Sammichele di Bari ti aspetta!