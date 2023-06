A Sammichele di Bari l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, vicoli e palazzi tra musica e degustazioni

La tua Notte Romantica a Sammichele di Bari!

SABATO 24 GIUGNO si celebra l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, vicoli e palazzi di uno dei Borghi più belli d’Italia.

Cene e degustazioni a lume di candela e l'imperdibile "Pensiero d'Amore", appositamente creato dal famoso Maestro Pasticciere Iginio Massari.

Sono invitati utti coloro che suonano uno strumento, sia a livello amatoriale che professionale, a partecipare alla serata, esibendosi in un vicolo, una piazzetta, un angolo del borgo, suonando rigorosamente unplugged. Quindi via libera a violinisti, chitarristi, percussionisti ecc. le cui note renderanno l'atmosfera ancora più armoniosa.



Un'esperienza intensa e suggestiva, da vivere e assaporare fino all'ultimo battito



IL PROGRAMMA



Dalle 18:00 - Via Cap. Dalfino - Il Meta

Dalle 18:30 - Via Conte Vaaz e Castello Caracciolo - Mostre d’Arte

Dalle 20:00 - Castello Caracciolo - Visite guidate tematiche

Dalle 21:00 - Accensione Luci d’Amore

Dalle 21:00 - Piazza V. Veneto - Party Sound Machine in concerto

Dalle 21:00 - Angoli nel Borgo “Musica Unplugged e.... Pensieri....”



Alle 24:00 - Brindisi di Mezzanotte