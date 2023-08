La notte di san Lorenzo nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia tra stelle e degustazioni

Per la notte di San Lorenzo Giovedì 10 Agosto appuntamento in una delle zone più suggestive del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra spazi aperti e sconfinati, in una luogo con scarsissimo inquinamento luminoso.

L’appuntamento è presso la Masseria Tarantini – C.da Savignano – Andria alle ore 20:00 per visitare l’azienda agricola, conoscere i suoi tanti animali e degustare i prodotti caseari di produzione propria – ticket degustazione € 7

DEGUSTAZIONE NON OBBLIGATORIA

Dalle ore 21:00 sino alle ore 23:30 nell’attesa di scorgere le stelle cadenti punteremo i nostri telescopi al cielo per osservare Saturno ammassi di stelle, nebulose galassie sotto un cielo stellato straordinario con la VIA LATTEA BEN VISIBILE AD OCCHIO NUDO.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail a bariplanetario@gmail.com – solo per informazioni 3934356956