Notte Taiko 2024

L’evento dell’anno per QUELLI DEL TAIKO

NOTTE TAIKO: il concerto di tamburi giapponesi!

20 suonatori di Taiko si esibiranno alternando numerosi stili che rendono questo tamburo così affascinante e spettacolare.

Un repertorio ricco di brani inediti e tradizionali con l'utilizzo anche di alcuni strumenti tradizionali giapponesi come lo shinobue (flauto tradizionale) e lo shamisen (liuto tradizionale).

Un evento assolutamente da non perdere!



Biglietti 25 giugno 2024 --> https://link.dice.fm/daa5a3150bd1



Biglietti 26 giugno 2024 --> https://link.dice.fm/ab70ba6415da