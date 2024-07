Notturno con Chopin – concerto gratuito sotto le stelle sulle note del “poeta del pianoforte"

L'ANCHECINEMA è lieta di presentare, nella suggestiva cornice dell’anfiteatro della Pace, un concerto di pianoforte sotto le stelle dedicato a Frederic Chopin, il “poeta del pianoforte”.



Dopo il tutto esaurito con più di 500 spettatori all’Arena Airiciclotteri ed il successo delle repliche al teatro AncheCinema di Bari, nel teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti e nella prestigiosa Accademia dei Rozzi a Siena, NOTTURNO CON CHOPIN torna a grande richiesta a Bari, in una VERSIONE TUTTA NUOVA!



Lo spettacolo vede il maestro Mario Margiotta protagonista come pianista e divulgatore musicale.

Alternando i brani più celebri ed amati a gemme nascoste del repertorio del grande compositore, esploreremo il mondo e la musica, la vita e le passioni del “POETA DEL PIANOFORTE”.

Il format originale già presentato con successo in Italia ed all’estero è interamente scritto e realizzato dal MAESTRO MARIO MARGIOTTA che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di "divulgatore musicale". Egli non solo eseguirà i brani del grande compositore, ma saprà sorprendere, incuriosire e “catturare" i presenti in una serata che ci riporterà virtualmente nel 1800, anni in cui Chopin ha composto e vissuto, raccontando le corde dell’ispirazione, i tratti di vita quotidiana, curiosità e genio creativo: il poeta del pianoforte, insomma, apparirà in tutto il suo genio, ma anche in tutta la sua umana fragilità.



L’ingresso e l'attiguo ampio parcheggio saranno LIBERI E GRATUITI sino ad esaurimento posti. Si consiglia massima puntualità.



Venerdì 19 luglio, ore 20.45

Anfiteatro della Pace presso Mongolfiera Bari Japigia

Ampio parcheggio sotterraneo gratuito

INGRESSO LIBERO E GRATUITO senza prenotazione

Disponibili, con cauzione di 2€, i cuscini.

Info sms/Whatsapp 329 64 99 552

Evento Facebook: https://bitly.cx/lAMn



MARIO MARGIOTTA



Mario Margiotta è un giovane artista barese poliedrico che va confermandosi, nel panorama del mondo classico e non solo, come musicista sempre più apprezzato con un format tra i più originali ed anticonformisti.

L’artista crea sulla propria misura non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo musicale che mescola il concerto al monologo teatrale, la divulgazione culturale al cabaret in una performance che interseca tutti i generi in un risultato efficace ed estremamente godibile.

Il format, presentato in svariati spettacoli, si dimostra come una formula tra le più fantasiose e ed apprezzate dal pubblico e si è imposto all’attenzione della critica, tanto da venire esportato sia in tutta Italia che all’estero, riscuotendo ovunque grandi consensi “in uno spettacolo che mescola musica, cinema, teatro cabaret e divulgazione di cui Margiotta è musicista, scrittore, regista e attore … uno show man completo sempre pronto a stupire” (L’edicola del Sud).



Il suo canale Youtube, dove carica clip tratte dai suoi spettacoli musicali, ha totalizzato attualmente più di 600mila visualizzazioni.