Notturno con Chopin – spettacolo musicale gratuito sulle note del “Poeta del pianoforte"

Come ogni anno, il 21 giugno, nella data in cui ricorre la Festa della Musica, Asteria Space vi accoglierà nei suoi spazi interni ed esterni con un grande evento per festeggiare il quarto anniversario dalla sua inaugurazione, immersi nell'ARTE:



Quest'anno va in scena: "NOTTURNO CON CHOPIN"



Lo spettacolo musicale, già portato in scena con successo in varie città, ora sbarca anche a Bitonto!

lo spettacolo vede il maestro MARIO MARGIOTTA protagonista come pianista e divulgatore musicale.

Alternando i brani più celebri ed amati a gemme nascoste del repertorio del grande compositore, esploreremo il mondo e la musica, la vita e le passioni del “POETA DEL PIANOFORTE”.

Il format originale già presentato con successo in Italia ed all’estero è interamente scritto e realizzato dal maestro Mario Margiotta che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di "divulgatore musicale".

Egli non solo eseguirà i brani del grande compositore, ma saprà sorprendere, incuriosire e “catturare" i presenti in una serata che ci riporterà virtualmente nel 1800, anni in cui Chopin ha composto e vissuto, raccontando le corde dell’ispirazione, i tratti di vita quotidiana, curiosità e genio creativo: il poeta del pianoforte, insomma, apparirà in tutto il suo genio, ma anche in tutta la sua umana fragilità.



L'evento sarà per tutti ad INGRESSO LIBERO e avremo il piacere di offrirvi dei ticket per flute di buon prosecco presso Al "Medusa Restaurant" di Bitonto, nostro partner ufficiale, per brindare tutti insieme!!!



INFO

Asteria Space- Piazza Aldo Moro, Bitonto

info@asteriaspace.it



Evento FB: https://www.facebook.com/events/3499010223647304?locale=it_IT