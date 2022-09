'Notturno per Demetrio' omaggio a dDemetrio sStratos

Se si pensa alla rottura degli schemi, alla ricerca vocale e all’insolito musicale, non si può che pensare al genio di Demetrio Stratos.

Una serata in cui le note della chitarra di Simona Armenise omaggeranno il grande musicista di origine ellenica.



- Opening Concert a cura di Musicisti pugliesi under 18 dei Conservatori di Bari e Monopoli

- Con le letture dei testi di Pierpaolo Pasolini a cura di giovanissimi attori e attrici, allievi e allieve dell’Accademia UNIKA di Bari

INGRESSO A PAGAMENTO: 2 €



I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO IL LUOGO DELL’EVENTO A PARTIRE DA UN’ORA PRIMA DELL’INIZIO E PRENOTATI ALL’INDIRIZZO urticanti@gmail.com