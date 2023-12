'Novak Djokovic The Djoker', ad Alberobello la presentazione del libro sull'atleta serbo

enerdì 15 dicembre 2023 alle ore 19,30 presso Casa Alberobello, Riccardo Crivelli, autore del libro e penna de La Gazzetta dello Sport sin dalla storica direzione di Candido Cannavò, presenterà la sua ultima fatica dal titolo “Novak Djokovic The Djoker”, ed. Diarkos.

Oltre la cronaca di un partita del grande SLAM, il giornalista fa una scelta inusuale: raccontare l'uomo nascosto dal fuoriclasse che, con la sua determinazione e con la sua fedele racchetta, è riuscito negli anni a plasmare la leggenda del tennis, riconosciuta a livello planetario. Raccontando "Vizi e virtù" di un uomo che non ha paura di mostrare ogni lato del suo carattere, Riccardo Crivelli scandaglia con acume e sensibilità, come solo un professionista della carta stampata sa fare, la vita e le scelte di un atleta descritto in un volume ricco di colpi di scena e di profonda umanità.

Dopo i saluti di benvenuto del Sindaco De Carlo e dell’Assessore allo Sport Alessandro Paiano, a dialogare con l'autore interverranno Albano Veneziano Presidente del Circolo Tennis Del Monte di Alberobello e Francesco Mantegazza Presidente del Comitato Regionale della FTPI Puglia.

Sin dalla tenera età, lo Sport si rivela una “palestra” di vita e di crescita importantissima che potrà aiutare i più piccoli a diventare i talenti sportivi del futuro e indubbiamente i cittadini di domani. Spiega il Sindaco Francesco De Carlo e continua: “L’Amministrazione si sta impegnando intensamente in questo ambito per consegnare alla città maggiori spazi e strutture in grado di consentire aggregazione e disciplina per le nuove e le vecchie generazioni di appassionati e sportivi”.

L’evento organizzato dal Presidio del Libro di Alberobello, dall’Associazione Chianche di Carta APS in collaborazione con il Circolo Tennis D. Del Monte di Alberobello, conferma la volontà di far dialogare, a partire da libro, realtà con vocazioni diverse facendo interagire sullo stesso terreno di gioco un’associazione sportiva e un’associazione culturale.

“Lo Sport è Salute, è Socialità e rappresenta per i più piccoli un’importante via d’ingresso nel mondo degli adulti. Lo Sport, inoltre, richiede Rispetto che, esattamente come in un giro di partita doppia, è necessario concedere prima di ricevere”. Spiega Paiano, Assessore allo Sport del Comune di Alberobello e prosegue: “Per consentire che le strutture sportive della città funzionino al meglio e siano accessibili a tutti bisogna creare un efficace modello di gestione, a cui stiamo già lavorando”.

Con il patrocinio del Comune di Alberobello, l’evento è organizzato dal Presidio del Libro di Alberobello, da Chianche di Carta APS, dal Circolo Tennis D. Del Monte di Alberobello, i partner sono la libreria Mondadori Point, la Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari.

“Un libro è uno strumento di cultura e anche un mezzo per fare rete - aggiunge Giuseppe Palmisano, Responsabile del Presidio del Libro di Alberobello – e soprattutto è un facilitatore per aprire un dialogo e insieme fare comunità”.