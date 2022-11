Al Conservatorio di Bari “Le nove sinfonie di Beethoven trascritte per pianoforte a quattro mani da Hugo Ulrich"

E’ in programma dal 21 al 30 novembre, nella Saletta dell’Auditorium “Nino Rota”, la seconda edizione de “LA TRASCRIZIONE COME OPERA D’ARTE CREATIVA”, che prevede l’esecuzione de “LE NOVE SINFONIE DI L.V. BEETHOVEN TRASCRITTE PER PIANOFORTE A QUATTRO MANI DA HUGO ULRICH”.



Questo il programma dei concerti:



21 novembre 2022, ore 20

DUO PIANISTICO ARGENTIERI–NOTARNICOLA

Sinfonia n. 1 in do magg. op 21 - Sinfonia n. 2 in re magg. op. 36



23 novembre 2022, ore 20

DUO PIANISTICO IANNONE-COLAFELICE

Sinfonia n. 3 in mi bem. magg. op. 55 - Sinfonia n. 4 in si be. magg. op 60



24 novembre 2022, ore 20

DUO PIANISTICO LAROSA-VALENTE

Sinfonia n. 5 in do min. op. 67 - Sinfonia n. 6 in fa magg. op. 68



28 novembre 2022, ore 20

DUO PIANISTICO DIBATTISTA-LISO

Sinfonia n. 7 in la magg. op 92 - Sinfonia n. 8 in fa magg. op. 93



30 novembre 2022, ore 20

DUO PIANISTICO AVENTAGGIATO-MATARRESE

Sinfonia n. 9 in re min. op. 125





Ingresso libero fino a esaurimento posti





DIPARTIMENTO DI TASTIERE E PERCUSSIONI