XII edizione di Novello sotto il Castello a Conversano

Dopo due anni di stop, in autunno Conversano torna ad animarsi tra musica, vino e l’inconfondibile odore delle caldarroste. E lo fa con una delle manifestazioni che sono il simbolo identitario della città: Novello sotto il Castello.

L’annuncio arriva da La Compagnia del Trullo, l’associazione organizzatrice della manifestazione giunta alla sua 12esima edizione, dopo aver festeggiato nel 2019 con numeri da record: allora furono 150 mila i visitatori nelle stradine del Centro Storico di Conversano, pronti a scoprire le eccellenze dell’enogastronomia locale a disposizione in 30 spazi espositivi e con 50 cantine da tutta la Puglia. Poi l’arrivo della pandemia, che costrinse a una pausa forzosa tutte gli eventi dal vivo. Nel 2020, quando ancora regnava l’incertezza, La Compagnia del Trullo ha scelto di pazientare, perché si potesse tornare a vivere insieme un momento di bellezza in totale sicurezza. E così sarà per l’edizione 2022, con tante novità in programma, al quale la Compagnia del Trullo arriva con un assetto rinnovato, dopo aver imparato dalle esperienze positive di 12 anni all’insegna della promozione del territorio e dei suoi tesori, anche storici e artistici.

Tutti i dettagli relativi alla XII edizione di Novello sotto il Castello, in programma dall’11 al 13 novembre a Conversano, saranno resi noti nei prossimi mesi in un incontro dedicato.