Nuovarredo apre un nuovo negozio a Monopoli: cooking show per l'inaugurazione, Anna Falchi madrina dell'evento

Nuovarredo, azienda leader nel settore arredamenti in Puglia, Basilicata, Toscana, Lombardia e Lazio, il 12 marzo alle ore 10.30 apre il nuovo punto vendita a Monopoli, in via Baione 216 (Z.I.).

Nel nuovo Megastore si potranno ammirare le ultima novità e tendenze in materia di casa, dalla cucina alla zona giorno fino alla zona notte con una serie di proposte progettabili ad hoc per i clienti. Da 25 anni Nuovarredo, forte del suo potere d’acquisto, propone a tutti i suoi clienti il top del design e dello stile ai migliori prezzi di mercato, il giusto connubio tra i vantaggi di una grande realtà distributiva e quelli tipici del negozio specializzato indipendente. Per poter realizzare questo ambizioso progetto, uno staff di persone altamente specializzate è quotidianamente alla ricerca di nuove proposte e nuove idee per arredare le case e gli ambienti migliori in Puglia, Basilicata, Toscana, Lombardia e Lazio.

Madrina dell’evento sarà la testimonial Nuovarredo Anna Falchi che insieme alle autorità inaugurerà il nuovo punto vendita, affiancando anche la chef Palma D’Onofrio in un cooking show dimostrativo.