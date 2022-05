Nuovi orari di visita al Castello Svevo di Bari

Prezzo non disponibile

Nell’ottica di uniformare le modalità di apertura al pubblico di tutti i luoghi della cultura afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia, e altresì coordinarsi con i principali musei del capoluogo pugliese, dal 6 giugno il Castello Svevo di Bari resterà fruibile dal martedì alla domenica, con giornata di chiusura il lunedì, anziché il martedì.

La rimodulazione così definita tiene conto della circostanza secondo la quale, il martedì, Bari ospita un buon flusso di visitatori anche per la frequenza degli attracchi delle navi da crociera.

L’apertura del Castello in questa giornata potrà dunque invogliare anche questa fascia di pubblico a trattenersi in città, per trascorrere la propria sosta a Bari, scoprendo ed esplorando la sua bellezza.

Nell’intento, quindi, di allargare la platea degli ospiti con nuove opportunità di visita, a partire da lunedì 6 giugno il Castello adotterà il seguente profilo orario:

Lunedì: chiusura al pubblico- esclusivo servizio di guardiania al monumento

Martedì: ore 9.00- ore 19.00 (ultimo ingresso 18.00)

Mercoledì: ore 9.00- ore 19.00 (ultimo ingresso 18.00)

Giovedì: ore 9.00- ore 19.00 (ultimo ingresso 18.00)

Venerdì: ore 9.00- ore 19.00 (ultimo ingresso 18.00)

Sabato: ore 9.00- ore 19.00 (ultimo ingresso 18.00)

Domenica: ore 9.00- ore 19.00 (ultimo ingresso 18.00)