A Grumo Appula “Domenica in bici”, l’iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari

Domenica 17 settembre a Grumo Appula con partenza alle ore 10:00 da Piazza Cardinale Colasuonno riprendono gli appuntamenti con “Domenica in Bici”, l’iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari finalizzata alla scoperta di percorsi cicloturistici e alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, dei siti storico-culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio metropolitano. Il percorso di 9 km prevede tappe alla Pineta Comunale, Cappella S. Antonio da Padova, Cappella Madonna di Mellitto, Borgo Mellitto, Casale Spano con degustazione di prodotti tipici e la visita all’Oasi WWF. Dopo la grande partecipazione registrata nelle tappe precedenti che si sono svolte a Noicattaro, Rutigliano, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitonto, Terlizzi, Casamassima, Modugno, e Palo del Colle si è ampliata la platea di Comuni dell’area metropolitana hanno aderito a “Domenica in bici”. “Domenica in Bici” è una delle attività organizzate dal Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili in collaborazione con il CONI Puglia, la FIAB Bari Ruota Libera (Associazione ciclisti urbani) e il Gal Nuovo Fior d’Olivi con il coinvolgimento delle Pro loco territoriali e delle associazioni sportive e ricreative del territorio. L’iniziativa prevede una ciclo-passeggiata con gruppi di ciclisti che si ritroveranno nei punti di incontro individuati dai singoli Comuni e si conclude con una sosta ristoro (in masseria o in altri luoghi). I partecipanti potranno scoprire, attraverso percorsi ciclopedonali, le ricchezze del territorio: dai paesaggi dell’entroterra con i pittoreschi borghi, al mare cristallino della costa pugliese all’enogastronomia locale. L’iniziativa si concluderà il 24 dicembre a Putignano Tutti gli aggiornamenti e info sul sito www.domenicainbici.it