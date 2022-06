‘Nzuccarata', tour presentazione terzo progetto discografico di Manuela Ciunna

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 12 agosto 2022 alle ore 21.30 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce risuona “‘’Nzuccarata” insieme alla voce e alla chitarra di Manuela Ciunna accompagnata dal duo Trip to Afrolatinjazz, formato dal pianista Nicola Pannarale e dal percussionista Gabriel Prado.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che è una delle tappe del tour di presentazione del terzo progetto discografico della cantautrice Manuela Ciunna, che dopo aver approfondito il linguaggio jazz e pubblicato due dischi dedicati alla cultura brasiliana, indaga oggi i suoni della sua Sicilia. E questa esigenza di ritornare alle origini della propria terra l’ha spinta a scrivere di getto “Vicè”, la ballad registrata con Fabrizio Bosso e che ha dato vita all’album stesso, e a reinterpretare con sonorità dal sapore arcaico e allo stesso tempo contemporaneo alcune delle più note canzoni popolari.



“Vitti na crozza”, “Malarazza”, “E vui durmiti ancora”, l’antico “Canto da lavoro dei salinai” (omaggio alla tradizione delle saline di Augusta, la sua città natale), e ancora l’immancabile “Stranizza d’amuri” di Franco Battiato e “Cu ti lu dissi” (omaggio a Rosa Balistreri, la più nota cantastorie siciliana): questo e tanto altro in un programma che è un intimo viaggio attraverso la Sicilia con i suoi differenti paesaggi, costumi e inflessioni dialettali.



Un viaggio intimo e avvolgente in cui la cantautrice, nominata quattro volte al Brazilian Music Award come “miglior cantante di samba” e che vanta collaborazioni del calibro di Alfredo Paixão, Eddy Palermo e Michael Rosen, sarà affiancata dal duo Trip to Afrolatinjazz, formato dal pianista pugliese Nicola Pannarale e dal percussionista brasiliano Gabriel Prado.