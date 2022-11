Oblique magie del tempo al Museo Archeologico di Santa Scolastica

Prezzo non disponibile

Dal 05/12/2022 al 05/12/2022

Il 5 dicembre inaugura presso il Museo Archeologico di S.Scolastica a Bari la mostra “Oblique Magie del Tempo” con opere site-specific di Jose? Angelino e Tristano di Robilant realizzate per gli ambienti del museo, recentemente rinnovati. Il titolo della mostra Oblique Magie del Tempo e? tratto da un verso del poeta Vincenzo Cardarelli e fa emergere la volonta? da parte degli artisti di superare i confini temporali creando nessi tra i ritrovamenti archeologici e le opere. I due artisti progettano una installazione nelle aree degli scavi, studiando il sito e riferendosi alla collezione del Museo, collocando le loro opere in modo da mettere in luce le aree ancora da scoprire, sottolineando alcuni siti e generando connessioni fra gli antichi reperti greci, le strutture medievali e i loro lavori.